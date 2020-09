Mysterieus Chinees ruimtevaartuig na 'succesvolle vlucht' weer geland op aarde

Een experimenteel Chinees ruimtevaartuig is na een reis van twee dagen in een baan om de aarde gisteren weer geland. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua.

De missie was volgens Xinhua een succes. De lancering is een "doorbraak" als het gaat om herbruikbare ruimtevliegtuigen en moet in de toekomst goedkope en laagdrempelige ruimtereizen mogelijk maken, meldt het persbureau.

Het vliegtuig werd in een baan om de aarde gebracht vanaf de lanceerbasis bij de stad Jiuquan met een Lange Mars-2F-lanceerraket, die vaker door China wordt gebruikt bij ruimtemissies.

Geheimzinnig

Verder is er vooral veel onduidelijk rond het Chinese ruimtevaartuig. Zo zijn er geen foto's vrijgegeven. Ook had China de lancering niet aangekondigd.

Mogelijk gaat het om het ruimtevaartuig dat drie jaar geleden door Xinhua werd aangekondigd. Het vaartuig zou kunnen "opstijgen als een vliegtuig".

Volgens experts gaat het mogelijk om de Chinese evenknie van de eveneens geheimzinnige Boeing X-37B, het onbemande en herbruikbare ruimtevaartuig van het Amerikaanse leger. Ook de Europese ruimtevaartorganisatie ESA werkt met de Space Rider aan een soortgelijk ruimtevaartuig.

Ambitieus ruimtevaartprogramma

In de afgelopen jaren heeft China een ambitieus ruimtevaartprogramma opgezet. Zo landde de Chang'e 4 als eerste ooit op de achterkant van de maan en de Chang'e 5 moet dit jaar een schep maangrond naar de aarde brengen.

In juli stuurde het land met de Tianwen-1 een ruimtevaartuig naar Mars. Die moet in het voorjaar van 2021 aankomen bij de rode planeet.