Orkaan Haishen schampt Japanse kust, schade minder dan gevreesd

In Japan wordt de balans opgemaakt nu orkaan Haishen vannacht langs de zuidwestkust is getrokken. Vooraf werd gevreesd dat het een van de zwaarste stormen ooit zou zijn in Japan, met zware regenval, overstromingen en golven van tien meter hoog.

De autoriteiten melden 35 gewonden, vier mensen worden vermist. Volgens de Japanse omroep NHK werden er windstoten van 155 kilometer per uur gemeten. Door de wind vielen bomen en elektriciteitspalen om en zitten een half miljoen woningen zonder stroom. Toch was er minder schade dan verwacht, zegt correspondent Kjeld Duits in het NOS Radio 1 Journaal.