Eerste blockbuster in de bios sinds coronacrisis levert al 100 miljoen dollar op

Tenet, de eerste grote Hollywoodfilm die sinds de coronacrisis in de bioscoop is uitgebracht, heeft wereldwijd de grens van 100 miljoen dollar aan verkochte kaartjes overschreden. Voor veel bioscopen gold Tenet als test of het publiek nog in groten getale naar de bioscoop durft.

De sciencefictionfilm zou oorspronkelijk half juli worden uitgebracht, maar dat werd een aantal keer uitgesteld omdat in veel landen nog strenge coronamaatregelen gelden. Uiteindelijk besloot distributeur Warner Bros. de film eerst in Europa uit te brengen.

In Nederland draait de film van regisseur Christopher Nolan sinds 26 augustus in 160 zalen. Hij bracht hier tot nu toe 2,3 miljoen euro op, blijkt uit cijfers van Filmdistributeurs Nederland.

Sinds 3 september is de film ook te zien in de Verenigde Staten, op plekken waar bioscoopvoorstellingen niet in verband met een corona-uitbraak zijn verboden. Een dag later ging Tenet ook in première in China.

James Bond

De VS en China behoren mondiaal tot de grootste afzetmarkten voor films. De 100 miljoen die Tenet al zonder die twee landen heeft opgebracht, wordt daarom door de filmindustrie gezien als flinke opsteker. Daarom is de kans groter dat later dit jaar uitgestelde blockbusters als de nieuwe James Bond-film No Time To Die en superheldenfilms Black Widow en Wonder Woman 1984 alsnog in de bioscoop worden uitgebracht.

Met de 100 miljoen aan verkochte kaartjes is de film nog niet uit de kosten. Naar schatting heeft het 200 miljoen dollar gekost om Tenet te maken, exclusief marketingkosten. Volgens experts zou de film 400 tot 500 miljoen dollar moeten opleveren om winst te maken, schrijft Observer.com.