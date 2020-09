Dodental gasexplosie Bangladesh opgelopen naar 24

Er zijn in Bangladesh opnieuw mensen overleden aan de verwondingen die ze vrijdag opliepen bij een gasexplosie. Het dodental staat nu op 24. In totaal werden er als gevolg van de explosie 37 mensen met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis.

Een van de overledenen is een jongen van 7 jaar. Zijn vader ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Sommige slachtoffers hebben brandwonden op meer dan 90 procent van hun lichaam.

De explosie vond plaats in de Pashchim Talla Baitus Salam-moskee in de stad Narayanganj, 16 kilometer van de hoofdstad Dhaka. Vanwege het vrijdaggebed waren er tientallen mensen aanwezig.

De oorzaak was waarschijnlijk een lek in een gasleiding. De airconditioning in de moskee stond aan en daarom waren ramen en deuren deuren gesloten. Daardoor hoopte het gas zich in de moskee op. Ook zes airco's ontploften, veroorzaakt door de gasexplosie.

Bekijk ook deze beelden uit het ziekenhuis: