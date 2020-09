Meerdere mensen gestoken in Birmingham

In de Engelse stad Birmingham zijn vannacht meerdere mensen gestoken. De politie spreekt van een "groot incident", veel is nog onduidelijk.

De slachtoffers vielen op verschillende plekken in het centrum van Birmingham. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De eerste melding over een steekpartij kwam rond 00.30 uur, meldt de politie in een verklaring.

De politie heeft wegen afgezet om onderzoek te doen en roept iedereen op kalm maar alert te blijven. Mensen wordt verzocht weg te blijven uit het gebied.