Duizend campinggasten Californië van buitenwereld afgesloten door bosbrand

In Californië zijn duizend campinggasten van de buitenwereld afgesloten door een bosbrand. Ze staan op een camping in het Sierra Nevada-gebergte. De enige toegangsweg naar het terrein is door de brand niet bereikbaar.

Brandweermensen proberen het vuur te bestrijden en de weg vrij te maken. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. De campinggasten hebben te horen gekregen dat ze in een nabijgelegen meer moeten springen als de brand verder oprukt.

Er woeden al ruim twee weken bosbranden in de Amerikaanse staat. De eerste branden ontstonden door blikseminslag en konden zich snel verspreiden, doordat de natuur in Californië door de extreme hitte kurkdroog is. Meer dan 6000 vierkante kilometer bos is al in vlammen opgegaan.

Zeker acht mensen zijn in het vuur omgekomen en bijna 3300 huizen en andere gebouwen zijn afgebrand; daardoor moeten meer dan 10.000 mensen op zoek naar een ander onderkomen. Meer dan 12.000 brandweermensen proberen de verscheidene bosbranden te blussen.

De gouverneur van Californië heeft de noodtoestand afgekondigd.