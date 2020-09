Reddingswerkers in Beiroet: geen teken van leven meer onder puin

Reddingswerkers in de Libanese hoofdstad hebben geen hoop meer dat er nog iemand levend wordt gevonden onder het puin na de enorme explosie in Beiroet, vorige maand. "Technisch gezien is er geen teken van leven meer", zegt de chef van het reddingsteam op een persconferentie.

Donderdag werden de hartslagen en ademhalingen van een mens waargenomen in een ingestort gebouw. Het gaf hoop op een wonder: zou er een maand na de ramp nog iemand gered kunnen worden? Maar na drie dagen zoeken is de kans op dat scenario volgens de reddingswerkers verkeken.

Dat wil niet zeggen dat de zoektocht voorbij is. Het team gaat door totdat het volledige ingestorte pand is uitgekamd. Op het moment van schrijven is 95 procent van het puin doorzocht.

De reddingsactie domineerde het Libanese nieuws en sociale media. Het bood een lichtpuntje voor een stad waar begin augustus bijna 200 mensen om het leven kwamen. In de haven van de stad explodeerde toen een voorraad van zo'n 2750 ton ammoniumnitraat.