RDW waarschuwt voor namaaksites die duurder kentekenbewijs aanbieden

Via uiteenlopende websitenamen, zoals rdwservice.nl en tenaamstellen.nl worden de kentekenbewijzen voor 10 tot 20 euro duurder aangeboden.

Potentiële slachtoffers komen via zoekmachines zoals Google uit op deze pagina's, waar ze bovenaan in de zoekresultaten verschijnen. Qua opmaak lijken de sites op die van de RDW.

De politie heeft er sinds april zo'n 180 meldingen over gekregen, schrijft RTL Nieuws. De sites staan nog steeds online, want het duurt volgens de politie maanden om vast te stellen of zo'n website malafide is. Bemiddelingssites zijn immers legaal, zolang de dienst echt wordt geleverd en er geen sprake is van plagiaat.