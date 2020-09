Zeldzame trogon kruipt uit het ei in het Drentse Erica

In de vogelopvang World of Birds in Erica is een trogon geboren, een van oorsprong Zuid-Amerikaans vogeltje. Het is voor zover bekend het eerst dat dit in Nederland gebeurt.

"Het is heel bijzonder dat dit gelukt is, want er is nog maar heel weinig bekend over de vogels", zegt Michel van der Plas van World of Birds bij RTV Drenthe .

In Zuid-Amerika komen trogons veel voor, maar in Europa zijn ze zeldzaam. Eigenlijk zijn alle trogons hier afkomstig van smokkel. Zo ook de gekraagde trogons bij Word of Birds. De dierenwelzijnsorganisatie vangt tropische vogels op die door hun baasje zijn afgedankt of die zijn onderschept bij smokkel (meestal via Schiphol).

Waar mogelijk kweekt World of Birds ook met de vogels, juist om smokkel tegen te gaan. Van der Plas: "We willen op deze manier zorgen dat liefhebbers niet via het illegale circuit aan de vogels komen."

Trogon verwijst naar het Griekse woord voor knabbelen

Over de trogons is weinig bekend. Trogon verwijst naar het Griekse woord voor knabbelen en dat heeft alles te maken met de manier waarop het diertje zijn nest bouwt: hij knabbelt een holletje in een boomtak. Verdere kennis ontbreekt: in Zuid-Amerika leeft de trogon diep in de bossen. Daardoor zijn ze moeilijk te observeren. Ook over het gedrag van de vogel is weinig bekend. "We hebben twee jaar onderzoek gedaan naar hoe we de trogons kunnen laten voortplanten. We hebben moeten experimenteren met het voedingspatroon en de manier waarop ze hun nest bouwen", aldus Van der Plas.

Triest dat ze worden gesmokkeld

Van der Plas heeft een dubbel gevoel bij de geboorte van het vogeltje: "Aan de ene kant vinden we het geweldig omdat het aantoont dat we het goed doen hier. Aan de andere kant is het ook triest omdat de ouders van het beestje uit hun leefomgeving zijn weggehaald en naar Europa zijn gesmokkeld."

De trogon (met moeder, de vader is dood) is voorlopig niet te zien voor het gewone publiek. Op de donateursdag volgende maand zijn dit keer alleen donateurs van World of Birds welkom. Van der Plas kan zich wel voorstellen dat iedereen meedenkt over een naam voor het vogeltje; het vogeltje gaat voorlopig naamloos door het leven.