IAEA: Iran heeft tien keer meer verrijkt uranium dan akkoord toestaat

Iran heeft zijn voorraad verrijkt uranium tussen mei en augustus met meer dan 500 kilo uitgebreid tot een voorraad van 2105 kilo. Dat is tien keer meer dan is toegestaan in het atoomakkoord dat het land in 2015 sloot met internationale grootmachten als de VS en Rusland.

De cijfers komen van het Internationaal Atoomagentschap IAEA dat toeziet op de naleving van de afspraken die in 2015 zijn gemaakt. Iran vindt dat het zich niet meer aan het akkoord hoeft te houden, omdat de VS zich in 2018 uit het akkoord terugtrok en begin dit jaar met een raket een Iraanse generaal in Syrië om het leven bracht.

Het IAEA maakte verder bekend dat Iran na lang aandringen inspecteurs heeft toegelaten tot een geheime locatie. Het IAEA had het vermoeden dat daar nucleair materiaal ligt opgeslagen. Of dat klopt, is niet bekendgemaakt. Volgende maand mogen inspecteurs nog zo'n locatie bezoeken.

Eigen atoomwapen

Het atoomakkoord van 2015 moest voorkomen dat Iran een eigen atoomwapen zou bouwen. In ruil zouden de internationale sancties tegen Iran worden afgebouwd. Iran heeft steeds gezegd dat zijn atoomprogramma voor vreedzame toepassingen bedoeld is. De VS gelooft dat niet en gaat ervan uit dat Iran in het geheim toch aan een atoombom werkt.

De andere ondertekenaars (het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Frankrijk, China en de EU) betreuren de Amerikaanse stap. Ze willen aan het akkoord vasthouden, omdat Iran dan IAEA-inspecteurs moet blijven toelaten.