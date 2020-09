Ook in Utrecht deel van kademuur ingestort, situatie is veilig

In Utrecht is aan de Minstroom een kademuur verzakt, meldt een wethouder aan RTV Utrecht. De gemeente heeft de muur gestabiliseerd en situatie is veilig, zegt de wethouder.

Wel is het water in de buurt van de verzakking afgesloten voor alle verkeer. De gemeente onderzoekt met andere betrokken partijen wie de eigenaar is van de muur en wie verantwoordelijk is voor het herstel. Ook is er contact met omwonenden.

De oorzaak van de verzakking is niet duidelijk. In Amsterdam stortte dinsdag ook een kademuur in. Dat gebeurde op de Grimburgwal, in het centrum van de stad, bij gebouwen van de Universiteit van Amsterdam.