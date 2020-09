Vier weken protest in Wit-Rusland: ‘We zullen samen vechten tot het einde’

'Ze bleven maar slaan'

"Ik wil graag demonstreren, maar ben extreem voorzichtig", zegt Ilja Ksenevitsj bedeesd. "Ik ga alleen naar de kleine protesten en let erg goed op. Ik wil absoluut niet naar de gevangenis." Hij weet waar hij het over heeft: de twintiger werd na de verkiezingen dagenlang vastgehouden, mishandeld en gekleineerd.

Het was de dag na de verkiezingen en Ksenevitsj liep, naar eigen zeggen, toevallig langs een kleine demonstratie. De oproerpolitie brak het protest op met een flitsgranaat en begon met knuppels in te slaan op Ksenevitsj. "Ik zei dat ik er niet bij hoorde, maar ze bleven slaan en pakten mijn spullen af. Ik werd in een busje gesmeten, bovenop andere gevangenen."

Er volgde een nacht op de binnenplaats van een gevangenis, zonder voedsel, slaapplek of wc. "'Pis maar over elkaar heen, dan heb je iets te drinken', werd er geroepen. We stonden met zestig man op zo'n vier vierkante meter. Sommigen verloren hun bewustzijn of kregen paniekaanvallen." Uiteindelijk lukt het Ksenevitsj om tegen de betonnen muur in slaap te vallen, ondanks het voortdurende geweld van de cipiers.

Na twee dagen werd hij plots vrijgelaten, zonder zijn spullen en nadat hij het volkslied moest zingen. Inmiddels zijn de wonden geheeld en is de demonstrant in hem opgestaan. "Maar ik ben héél voorzichtig", benadrukt hij nogmaals. Ksenevitsj blijft op de achtergrond van groepen, maakt geen foto's en draagt geen wit-rode kleding.