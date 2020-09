Olietanker kan geredde migranten in Malta niet kwijt

Hij benadrukt dat zijn bemanning er niet voor is opgeleid om drenkelingen bij te staan.

Morele en wettelijke verplichting

De Nederlandse vereniging voor zeescheepvaart KVNR herkent de situatie. "We hebben hier al jaren last van", zegt woordvoerder Nathan Habers. "De zeescheepvaart heeft een morele en wettelijke verplichting om drenkelingen bij te staan, maar het is op Europees niveau onvoldoende geregeld wat er vervolgens met hen moet gebeuren."

Habers wijst erop dat je als kapitein ook de verantwoordelijkheid hebt voor de veiligheid van je bemanning. Hij vindt dat de Nederlandse regering er in Europees verband werk van moet maken.