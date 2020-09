Twee parachutisten neergestort op vliegveld Teuge

Op vliegveld Teuge, bij Apeldoorn, zijn twee parachutisten neergestort. Een van de twee is zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De andere parachutist is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 15.30 uur, meldt Omroep Gelderland. De politie behandelt de zaken als twee losse incidenten, omdat de twee geen duosprong maakten, maar los van elkaar naar beneden sprongen.

Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het is nog niet bekend of de twee uit hetzelfde vliegtuig zijn gesprongen, laat een woordvoerder van de politie weten.