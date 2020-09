Asia Bibi, boegbeeld in strijd tegen blasfemie, wekt verbazing met uitspraken

Mensenrechtenorganisaties zijn geschokt over uitspraken van Asia Bibi, de vrouw die de afgelopen jaren het symbool was van de strijd tegen de godslasteringswetten in Pakistan. "Ik heb niets tegen de wet of mijn land" zei Bibi in een interview met Voice of America. Daarmee lijkt ze het op te nemen voor de blasfemiewetten in haar land. Ook neemt ze afstand van het boek dat de Franse journaliste Anne-Isabelle Tollet over haar schreef.

Bibi (49) zat acht jaar in een dodencel in Pakistan vanwege godslastering. De christelijke vrouw werd in 2009 opgepakt vanwege het beledigen van de profeet Mohammed. Een jaar later werd ze ter dood veroordeeld. Mede door de inzet van Tollet kwam haar zaak wereldwijd onder de aandacht.

Na veel internationale druk en bemoeienis van onder meer de paus en Amnesty International werd ze in 2018 vrijgesproken door het Pakistaanse Hooggerechtshof, tot grote verontwaardiging van islamitische extremisten, die dreigden haar te vermoorden. Ook Bibi's advocaten en de rechters van het Hooggerechtshof werden met de dood bedreigd.

Na haar vrijlating vluchtte Bibi naar het buitenland. Momenteel woont ze op een geheime locatie in Canada.

'Wet heeft het niet gedaan'

In januari werd haar biografie, 'Eindelijk vrij', gepubliceerd. Daarin staat onder meer dat "de wet een strop om haar nek heeft gelegd". Maar: "Tollet gaf de wet de schuld", zegt Bibi nu. "De wet heeft het niet gedaan. Mensen in het dorp wilden me zonder reden vermoorden, het was een incident. Overal zijn goede en slechte mensen." Ook zegt ze: "Absoluut, de wet is goed, maar mensen maken er misbruik van. De wereld is de schuldige, niet God."

De uitlatingen zijn opmerkelijk, want Tollet bezocht Bibi na haar vrijlating in Canada. Tijdens een persconferentie afgelopen februari zei Bibi bovendien asiel te zoeken in Frankrijk, zodat ze dichterbij de journaliste kon wonen.