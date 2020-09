Lerarentekort in Amsterdam neemt af, minder noodmaatregelen nodig

Het Amsterdamse lerarentekort is fors afgenomen. Schoolbesturen geven in een rondgang door de gemeente aan dat het tekort veel kleiner is dan een jaar geleden. Er staat nog maar een beperkt aantal vacatures open. De scholen verwachten dat ze minder ingrijpende noodmaatregelen moeten nemen dan vorig jaar.

Door de economische onzekerheid blijven en willen meer mensen aan de slag als leraar. Zo vertrekken leraren minder snel naar een andere baan en keren zzp'ers vaker terug in loondienst. Ook lijken de maatregelen die zijn getroffen, zoals een grotestedenbonus en de inzet van zij-instromers, hun vruchten af te werpen, schrijft de gemeente.

Het lerarentekort werd het afgelopen schooljaar flink gevoeld in Amsterdam. Zo moesten sommige scholen onbevoegden voor de klas zetten en overwogen andere een vierdaagse schoolweek.

In juni werd bekend dat er extra geld komt voor de grote steden om het lerarentekort tegen te gaan; voor Amsterdam was dat zo'n 7,1 miljoen euro.

Nog steeds zorgen

Het is dus een opsteker voor de gemeente, maar tegelijkertijd noemt wethouder Marjolein Moorman van Onderwijs de situatie "tijdelijk en kwetsbaar." Er blijven zorgen over het lerarentekort, door de gevolgen van het coronavirus in het klaslokaal. Leraren moeten soms dagen wachten op een testuitslag, waardoor vervangers moeten worden gezocht of klassen naar huis gestuurd.

"Een schoolbestuur in Amsterdam-West ziet dat 10 procent van zijn personeelsbestand ziek thuis moet blijven aan de start van dit schooljaar", schrijft Moorman in de brief. De gemeente wil daarom blijven investeren in het bestrijden van het lerarentekort.