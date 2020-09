'Ik heb zo'n geluk gehad', zegt overlevende van scheepsramp bij Japan

De Japanse kustwacht heeft een 45-jarige Filipijn gered uit de Oost-Chinese Zee. Hij is voor zover bekend de enige overlevende van de ruim veertig bemanningsleden van het woensdag gekapseisd vrachtschip. Een tweede drenkeling die uit het water werd opgepikt, is overleden in het ziekenhuis.

De nationaliteit van het omgekomen bemanningslid is onduidelijk. Hij werd bewusteloos uit de golven gehaald. In de omgeving werden ook drijvende koeienkarkassen gezien; het schip vervoerde bijna 6000 levende koeien. Onderweg van Nieuw-Zeeland naar China raakte de Gulf Livestock 1 in de problemen door orkaan Mayask.

Het schip kapseisde door een enorme golf, vertelde overlevende Sareno Evarodo vlak na zijn redding: