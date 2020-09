Grote brand legt bedrijfspand in Grootebroek in de as

In de Noord-Hollandse plaats Grootebroek, bij Enkhuizen, is een bedrijfspand grotendeels verwoest door een grote brand.

De brandweer kreeg rond 04.15 uur vannacht een melding van de brand op het industrieterrein in het West-Friese dorp. Al snel bleek dat het pand, waarin een loonbedrijf zat, niet meer te redden was. De brandweer zette daardoor in het op het beschermen van naastgelegen panden. Die hebben volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio wel schade opgelopen, maar zijn behouden gebleven.

De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer is nog wel enige tijd bezig met nablussen. Ook worden sloopkranen ingezet om brandresten uit elkaar te trekken. Daar kan rook bij vrij komen, waarschuwt de veiligheidsregio.

Een weg op het industrieterrein is vanwege de bluswerkzaamheden naar verwachting tot 09.00 uur afgesloten.