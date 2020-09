Occupy-activist en antropoloog David Graeber (59) overleden

De Amerikaanse activist en wetenschapper David Graeber is in Venetië overleden, op 59-jarige leeftijd. Dat meldt zijn literair agent. Graeber was vooral bekend van zijn rol in de anti-kapitalistische protestbeweging Occupy Wall Street, die opkwam in de VS na de kredietcrisis van 2008. De doodsoorzaak is niet bekend.

Graeber wordt gezien als de bedenker van de slogan "wij zijn de 99 procent", waarmee alle Amerikanen bedoeld worden die niet tot de financiële elite behoren (de 'één procent') en die niet profiteerden van decennia economische groei. Zelf zei Graeber dat hij die leus samen met enkele andere actievoerders had bedacht.

In 2015 dook hij op het in het Amsterdamse Maagdenhuis, om de studenten een hart onder de riem te steken die het pand bezet hadden uit protest tegen de vermarkting van de universiteit: