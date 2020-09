Leger Libanon vindt 4,3 ton ammoniumnitraat in haven Beiroet

Het leger van Libanon heeft ruim 4,3 ton ammoniumnitraat gevonden bij de ingang van de haven van Beiroet. Diezelfde stof ontplofte begin vorige maand in die haven, en verwoestte een groot deel van de stad. Bij de ramp kwamen bijna 200 mensen om het leven en raakten duizenden gewond.

Ingenieurs van het leger ontdekten de partij, schrijft nieuwssite Al Arabiya op basis van een verklaring van het leger. "Een team is nu bezig met het verwijderen van de stof. Het wordt naar een veilige plek gebracht", staat in de verklaring.

De vondst is maar een fractie van de hoeveelheid die vorige maand ontplofte. Toen ging het om meer dan 2700 ton. Het is niet duidelijk of het nu gevonden ammoniumnitraat een overblijfsel is van wat er destijds ontplofte, of dat het om een andere partij gaat. De stof wordt gebruikt als kunstmest, maar kan ook als explosief worden ingezet; er zijn in het verleden al veel ongelukken mee gebeurd.