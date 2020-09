Vrachtwagen botst met trein bij Roermond: treinverkeer stilgelegd

Het treinverkeer tussen Roermond en Weert is stilgelegd vanwege een aanrijding tussen een vrachtwagen en een trein.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur vlakbij een papierfabriek in Roermond, meldt 1Limburg. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. Het is ook nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

De NS laat weten dat het treinverkeer tot minstens 21.30 uur stilligt.