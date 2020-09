Utrechtse Catharijnekerk maakt zich klaar voor begrafenis kardinaal Simonis

De begrafenis van de gisteren overleden emeritus-kardinaal Simonis wordt op donderdag 10 september gehouden in de Catharijnekerk in Utrecht. In de kerk kunnen vanwege de coronamaatregelen maximaal 100 genodigden aanwezig zijn. Normaal is er plek voor ruim 550 mensen. De uitvaart wordt door KRO/NCRV uitgezonden op tv.

In de Catharijnekerk (officieel: Sint-Catharinakathedraal) heeft koster Ben van der Maat een herinneringsplek ingericht. Volgens hem kwam Simonis vooral voor vieringen in de kerk, maar "hij speelde hier ook graag op het orgel".

Bij het wapendoek van de kardinaal met daarop de spreuk "Opdat zij U kennen" is er een mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. "Sinds de kerk vanochtend om 10.00 uur opende is er meer aanloop dan normaal", zegt koster Van der Maat. "Mensen staan er graag even bij stil."

Speciale postbus

Het aartsbisdom Utrecht denk nog na over de manier waarop het publiek officieel afscheid kan nemen van Simonis. Er ligt in de kathedraal bijvoorbeeld nog geen condoleanceboek. Dat kan volgens een woordvoerder niet zomaar, omdat mensen door het coronavirus niet dezelfde pennen mogen vasthouden of in hetzelfde boek kunnen schrijven. Daarom wordt gedacht aan een postbus in de kathedraal waar mensen hun boodschap of herinnering in achter kunnen laten.

Een dag voor de begrafenis gaat de kist van Simonis naar de Catharijnekerk. Daar kunnen mensen vanaf de middag tot 20.00 uur afscheid nemen. Er worden maatregelen genomen zodat mensen bij het afscheid genoeg afstand kunnen houden.

Werkzaamheden

In de voorbereiding kijkt de koster ook nog naar de stoep voor de kerk. Die ligt open omdat er wordt gewerkt aan het warmtenet. Van der Maat: "Hopelijk kan het werk stil worden gelegd en kan de straat rond de kerk netjes worden gemaakt." Het bisdom is met de aannemer in overleg om het stuk voor de Catharijnekerk over een week al klaar te hebben.

Kardinaal Simonis zal op begraafplaats St. Barbara in Utrecht komen te liggen. Daar zijn bijna al zijn voorgangers ook begraven.

Simonis was decennialang het gezicht van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland: