Omgekomen surfers bij Scheveningen herdacht door familie en vrienden

De vijf surfers die in mei om het leven kwamen bij Scheveningen, zijn vanmorgen herdacht. Nabestaanden gingen op surfplanken de Noordzee in.

Volgens Omroep West deden er zo'n 250 mensen mee. Ze vormden in het water drie ringen. De binnenste cirkel was voor de familie, de tweede voor vrienden en de buitenste voor de overige betrokkenen bij het surfdrama. Zo gingen ook redders van de brandweer die de reddingsoperatie uitvoerden met hun surfboard het water in om de overleden mannen te herdenken.

Dat zag er zo uit: