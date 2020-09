Schip vergaat met 42 bemanningsleden in orkaan bij Japan

In een orkaan in de Oost-Chinese Zee is een schip vergaan met 42 bemanningsleden en bijna 6000 koeien aan boord. Voor zover bekend is er één overlevende, een man uit de Filipijnen. Hij dreef met een reddingsvest aan in zee en werd door de Japanse kustwacht gered.

Naar de andere bemanningsleden wordt nog gezocht. De meesten komen uit de Filipijnen. Ook waren er twee Nieuw-Zeelanders en twee Australiërs aan boord.

De Gulf Livestock 1 vertrok op 14 augustus uit Nieuw-Zeeland, de bestemming was China. Zo'n 120 kilometer ten noordwesten van het Japanse eiland Amami Oshima verzond het een noodsignaal. De Filipino die de ramp overleefde, zegt dat de motor van het schip was stilgevallen voordat het door een hoge golf werd getroffen en kapseisde.

Dierenleed

De Nieuw-Zeelandse dierenrechtenorganisatie Safe zegt dat de tragedie laat zien wat de risico's zijn van het transport van levende dieren. "Deze koeien hadden nooit op zee mogen zijn", zei een woordvoerder. "Wij leven mee met de families van de bemanningsleden, maar de vraag blijft waarom dit zo mag blijven doorgaan."

Nieuw-Zeeland verdiende vorig jaar 31 miljoen euro met de export van levend vee. Duizenden dieren overleven de transporten niet.