Bewoners 'vergeten hoekje' Appingedam krijgen nieuw huis

De bewoners van 337 huizen in de wijk Opwierde in het Groningse Appingedam krijgen in het kader van de versterkingsoperatie allemaal een nieuw huis. Dat hebben de bewoners vanmiddag te horen gekregen van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

De bewoners noemen zichzelf 'het vergeten hoekje' van Appingedam. Om zich heen zagen ze allemaal huizen gesloopt en opnieuw gebouwd worden, maar zelf kregen ze al jaren geen duidelijkheid over de versterking van hun huis. De ongelijkheid in de wijk werd hierdoor groot.

Om toch duidelijkheid te krijgen voerden de bewoners actie. Ze hingen makelaarsborden aan de huizen met daarop de tekst: #EnWijDan? Ook maakten zij filmpjes waarin zij vertelden over ongelijkheid bij de versterkingsoperatie in het gebied, dat getroffen is door aardbevingen.