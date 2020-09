OM België: geen bewijs voor schuld agenten bij dood Slowaak

Er is op dit moment geen bewijs dat de dood van de arrestant Jozef Chovanec in Charleroi werd veroorzaakt door het optreden van de politie. Dat is bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie in België, dat onderzoek doet naar de zaak.

De 38-jarige Slowaak Chovanec overleed in een politiecel nadat hij was gearresteerd op de luchthaven van Charleroi. Dat gebeurde al in 2018, maar de zaak kwam vorige maand in het nieuws toen videobeelden opdoken uit de cel.

In de video was te zien dat Chovanec met zijn hoofd tot bloedens toe tegen de deur beukte, waarna agenten binnenkwamen om hem tot bedaren te brengen. Ze drukten onder meer een doek over zijn hoofd en een van de agenten zat ruim een kwartier boven op hem.

De ophef die daar vorige maand over ontstond was des te groter omdat een van de agenten bij wijze van grap een Hitlergroet maakte. Ze zei daar later over dat de Slowaak hen had uitgemaakt voor fascisten. De zaak leidde de afgelopen tijd tot de overplaatsing van twee hoge politiefunctionarissen. Ook de Vlaamse premier Jambon is vanwege de kwestie in verlegenheid gebracht.

'De waanzin van de dag'

Het onderzoek naar de doodsoorzaak is nog niet afgerond, maar het parket-generaal in Bergen heeft nu wel aanleiding gezien om enige duidelijkheid te geven. "In tegenstelling tot wat wellicht wordt beweerd, lijkt in dit stadium van het onderzoek niet bewezen te zijn dat het optreden van de politieagenten de directe oorzaak was van de dood van het slachtoffer", staat in de verklaring. Er wordt niet gemeld wat de doodsoorzaak dan wél zou zijn.

Als het onderzoek is afgerond, zal het OM besluiten of de betrokken agenten worden vervolgd. De advocaat van de weduwe van Chovanec heeft daar in elk geval geen vertrouwen in. Zij noemt de persverklaring van het parket bij VRT Nieuws "de waanzin van de dag".