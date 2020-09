Man op straat doodgeschoten in Boxmeer

In Boxmeer is bij een schietincident een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

De politie kreeg rond 20.15 uur een melding dat er een zwaargewonde man in een brandgang lag aan de Leeuwerik in Boxmeer. Bij aankomst zagen agenten dat hij was neergeschoten. De man leefde nog maar bezweek korte tijd later ter plaatse aan zijn verwondingen.

De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.