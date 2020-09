OM eist tbs met dwangverpleging tegen verdachte familiemoord Hengelo

Het Openbaar Ministerie eist tbs met dwangverpleging tegen een 27-jarige man die ervan wordt verdacht vorig jaar zijn ouders te hebben gedood. Omdat de man volgens deskundigen tijdens de daad volledig ontoerekeningsvatbaar was, eist justitie geen celstraf.

De man zou zijn ouders vorig jaar oktober met een hamer of moker om het leven hebben gebracht. Hij werd bij een ziekenhuis in Doetinchem aangehouden, nadat de lichamen van zijn ouders waren gevonden in hun woning in Hengelo.

Uit een rapport van het Pieter Baan Centrum blijkt dat de verdachte tijdens de daad verkeerde in een zeer psychotische toestand die zijn gedragskeuzes volledig bepaalde, schrijft Omroep Gelderland. Volgens het OM heeft de verdachte zijn ouders gedood maar was van voorbedachten rade geen sprake. "Het ging om een wanhoopsdaad gedreven door hallucinaties", aldus justitie.

Spijt

De verdachte betuigde tijdens de zitting spijt van zijn daden. In de bewuste nacht had hij naar eigen zeggen last van hallucinaties. "Het voelde die nacht alsof ik werd overgenomen door iets wat ik niet was", verklaarde hij voor de rechters. "Ik weet dat ik iets verschrikkelijks heb gedaan, maar ik ben geen slecht persoon. Ik kan alleen maar hopen op vergiffenis. Mijn ouders waren lieve mensen en die hadden beter verdiend."

Tijdens de zitting namen ook de broer en tante van de verdachte het woord. "We hebben twaalf jaar in onzekerheid geleefd, maar niemand kon ons helpen. En ik begrijp niet dat wij zo lang in onzekerheid hebben moeten leven en dat we nooit een antwoord kregen op de vraag: wat is er met hem aan de hand? En nu blijkt het Pieter Baan Centrum dat ineens wel te kunnen", zei de broer, die kritisch sprak over zorginstellingen die de verdachte eerder onderzochten.

Maar ook de verdachte zelf viel wat te verwijten, zei diens tante in haar slachtofferverklaring. "Je weigerde medicatie in te nemen waarvan je wist dat het hielp."

De rechter doet over twee weken uitspraak.