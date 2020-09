Sluitstuk in jarenlang gevecht: moet kernreactor Tihange 2 dicht?

In 2016 spanden de Duitse stad Aken, twee Duitse deelstaten, het Luxemburgse Wiltz, Maastricht en bezorgde omwonenden een procedure aan tegen de exploitant en de Belgische overheid. Volgens hen doet de overheid te weinig om de omgeving en omwonenden te beschermen. Daarmee overtreedt het Belgische en Europese wetten, zo zegt men.

De vraag is of de overheid en de inspectie afwisten van de vele scheurtjes in het beton. Volgens het Duitse blad Der Spiegel werden ze tijdens de bouw van de reactor in 1975 al ontdekt. Volgens de aanklagers mocht er daarom nooit een vergunning voor activatie van de reactor worden afgegeven.

De Belgen hebben altijd volgehouden dat de reactoren veilig zijn, maar toch stopt België in 2025 in zijn geheel met kernenergie. Tihange 2 zou volgens planning al in 2023 dicht gaan.

Wellicht besluit de rechter morgen om de reactor al eerder te laten sluiten. De uitspraak is overigens niet definitief. Beide partijen kunnen nog in beroep en daarna eventueel in cassatie.