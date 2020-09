Kijk hier het debat over het coronabeleid en de positie van minister Grapperhaus

Vanaf 17.00 uur debatteert de Tweede Kamer over het coronabeleid. In het debat zal het ook over de positie van Grapperhaus gaan. Op nieuwe foto's van zijn bruiloft is te zien dat de minister van Justitie en Veiligheid meerdere coronaregels overtreedt.

De linkse oppositie vindt dat hij hierdoor ongeloofwaardiger wordt. PVV en Forum voor Democratie vonden van het begin af aan al dat de minister zijn eigen gezag had ondermijnd.

