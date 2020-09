Lid oppositieraad Wit-Rusland voor overleg naar Polen en Litouwen

Een lid van de Coördinatieraad, de oppositie in Wit-Rusland, is vertrokken naar buurland Polen voor overleg met parlementsleden en vertegenwoordigers van de regering. Daarna zou hij nog naar de Litouwse hoofdstad Vilnius willen reizen.

Volgens een krant in Wit-Rusland heeft het oppositielid, Pavel Latushko, benadrukt dat hij niet is gevlucht voor de autoriteiten. Hij zou hoe dan ook willen terugkeren naar Minsk.

Het is niet bekendgemaakt wat Latushko in Vilnius gaat doen, maar aangenomen wordt dat hij daar een bezoek brengt aan de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die een paar weken geleden na de verkiezingsuitslag noodgedwongen naar buurland Litouwen vertrok. Van daaruit probeert ze nu haar strijd tegen president Loekasjenko voort te zetten.

Vermoeden van stembusfraude

Loekasjenko zegt dat hij de presidentsverkiezingen van afgelopen maand heeft gewonnen, maar er wordt algemeen van uitgegaan dat er stembusfraude is gepleegd. Tegenstanders van Loekasjenko gaan al weken de straat op om te protesteren. Bij de demonstraties kwamen zeker drie mensen om en raakten er honderden gewond. Velen zijn opgepakt en in gevangenschap mishandeld.

Pavel Latushko was directeur van een belangrijk theater in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Hij was eerder minister van cultuur. Onlangs verenigde hij zich met andere oppositieleden in de Coördinatieraad, die werk wil maken van een vreedzame machtsoverdracht.

De autoriteiten in Wit-Rusland hebben een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de Coördinatieraad. Enkele deelnemers, behalve oppositieleider Svetlana Tichanovskaja onder anderen Nobelprijswinnaar Svetlana Aleksijevitsj, worden beschuldigd van het ondermijnen van de nationale veiligheid. President Loekasjenko kondigde daarom eerder al gerechtelijke stappen tegen de oppositieleden aan.