Man die inreed op groepje jongeren in Deventer vrijgelaten

De man die zaterdagavond met zijn auto inreed op een groepje jongeren in Deventer, is vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er onvoldoende aanwijzingen dat hij met opzet op hen is ingereden. Wel wordt hij nog verdacht van gevaarlijk rijgedrag en joyriding.

De man uit Roemenië reed volgens getuigen met hoge snelheid in op het groepje op een bedrijventerrein langs de A1 in Deventer. Hij raakte daarbij scooters, een aantal jongeren en zeker twee andere auto's, waarbij door de knal de airbags er volgens de politie uitkwamen.

Twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, andere jongeren konden door ambulancepersoneel worden geholpen.

De man was op het moment van de aanrijding onder invloed van drugs. Zondag meldde de politie dat er geen aanwijzingen zijn dat hij onder invloed van alcohol was.

De ravage na het ongeluk was enorm: