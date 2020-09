Man in Amsterdam overleden na aanhouding

In Amsterdam is een man gisteravond overleden nadat hij eerder op de avond was aangehouden in het westen van de stad

De politie was opgeroepen, omdat de man mensen lastig viel in een restaurant. Bij aankomst van de agenten vertoonde hij verward gedrag, aldus de politie, waarna hij begon te vechten met de agenten. Een agent raakte daarbij gewond. Na zijn arrestatie brak de man nog zijn boeien.

De man werd vervolgens onwel bij een cellencomplex in Amsterdam-West, meldt de politie op Twitter. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar nog is geprobeerd hem te reanimeren.

Het is niet duidelijk waaraan de man is overleden. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart en zolang het onderzoek loopt doet de politie verder geen mededelingen.