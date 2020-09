Dit moet er veranderen aan het coronabeleid, adviseren honderd experts

Het Nederlandse coronabeleid moet meer lokaal gericht zijn, duidelijker worden gecommuniceerd en er moet sneller worden getest. Dat zijn drie hoofdadviezen die een groep van ruim honderd experts doet aan het kabinet.

De resultaten van het zogenoemde project Lessons Learned zijn vanavond bekendgemaakt. Van opiniepeiler Maurice de Hond tot De Correspondent-journalist Sanne Blauw: op negen hoofdthema's hebben wetenschappers, voorzitters van belangenverenigingen, hoogleraren, artsen, journalisten en andere deskundigen opgeschreven wat er volgens hen goed is gegaan het afgelopen half jaar, maar vooral ook wat er beter moet aan het coronabeleid.

Honderden pagina's

Het resultaat is een honderden pagina's tellend dossier, in tientallen pdf-bestanden. Het werd kort voor de corona-persconferentie van het kabinet van dinsdagavond gepubliceerd. De timing maakt het lastig na te gaan hoeveel van de kritische adviezen daadwerkelijk zijn overgenomen, of juist niet.

Naar één hoofdadvies lijkt het kabinet in ieder geval te hebben geluisterd. Namelijk: hoe meer maatwerk bij de aanpak van een virusuitbraak, hoe beter. Want voortaan worden de situatie en de samenhangende coronamaatregelen per regio beoordeeld, schrijft minister De Jonge in een Kamerbrief over de adviezen.

In de persconferentie maakte de CDA-minister meer bekend over de nieuwe, meer regionale aanpak: