President Trump aangekomen in Kenosha om nationale garde te bedanken

President Trump is aangekomen in de stad Kenosha in Wisconsin. Daar is het onrustig sinds een politieagent vorige week zondag een zwarte man neerschoot. Jacob Blake werd zeven keer in zijn rug geschoten en raakte daardoor volgens zijn familie tot zijn middel verlamd.

De afgelopen week waren er felle protesten tegen het optreden van de politie, die geregeld op rellen uitliepen. De nationale garde werd ingezet om de orde te bewaren.

Donald Trump zei met eigen ogen de vernielingen te willen zien die demonstranten in Kenosha hebben aangericht en hij wil de nationale garde bedanken "voor hun geweldige werk":