Twee aanhoudingen in onderzoek liquidatie Amstelveen

De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de liquidatie van een 39-jarige man uit Amstelveen in december vorig jaar.

Het slachtoffer werd doodgeschoten in een auto op de parkeerplaats voor een sportschool. Op de achterbank zat op dat moment een 5-jarig kind, dat niet gewond raakte.

De eerste verdachte werd op 25 augustus in Amsterdam gearresteerd. De tweede verdachte is op 1 september aangehouden. Hij zat al vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere zaak. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Het slachtoffer is een bekende van de politie. Het Parool meldde eerder dat het gaat om de Nederlands-Marokkaanse crimineel Rachid Kotar. Hij zou deel uitmaken van een bende die al jaren in conflict is met de groep rond crimineel Ridouan Taghi.