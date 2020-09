Uitzonderlijke hittegolf, veel zon en soms wateroverlast - dit was de zomer

Hoewel het aantal zomerse dagen hoger lag dan vorig jaar, was de temperatuur ietsjes lager. Het was deze zomer gemiddeld 18,3 graden Celsius, tegenover 18,4 in 2019. Beide jaren scoren overigens ver boven het langjarig gemiddelde, dat wordt berekend over de jaren 1981 tot 2010. Dat bedraagt 17 graden over de zomermaanden.

Juli was bijna een graad koeler dan gemiddeld. "Des te opmerkelijker dat dit jaar alsnog in de top tien van warmste jaren sinds 1901 terecht is gekomen. Dat heeft te maken met de recordwarmte in juni en extreem warme augustus", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. In juni was het bijna 2 graden en in augustus bijna 3 graden warmer dan gemiddeld.

De hoogste temperatuur werd gemeten op 8 augustus. Het meetstation in het Limburgse Arcen gaf toen een temperatuur van 37 graden aan. Vorig jaar werd in Gilze-Rijen nog een recordtemperatuur van 40,7 graden gemeten.