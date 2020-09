Stormloop op gratis treinkaartjes in België

Binnen een dag hebben al bijna een half miljoen Belgen zich aangemeld voor gratis treinkaartjes.

De actie waarbij alle inwoners van boven de 12 jaar een gratis twaalfrittenkaart kunnen aanvragen is een initiatief van de Belgische regering. De regeling is bedoeld als steuntje in de rug van de toeristische sector, die door corona zwaar getroffen is.

Met de twaalfrittenkaart kunnen de Belgen vanaf 5 oktober zes maanden lang gratis twee treinreizen per maand maken. Aanvankelijk zouden de kaarten al in juni beschikbaar zijn, maar uit vrees voor overbevolkte treinen in de zomervakantie is de lancering twee keer uitgesteld.