Flying-V stijgt op: experimenteel toestel geen 'papieren vliegtuig' meer

Het team van de TU Delft wilde met de testvlucht van vijf minuten laten zien dat de Flying-V niet alleen een 'papieren vliegtuig' is, maar dat het concept echt kan werken. Ook wilden de ontwikkelaars vluchtdata verzamelen. "Die kunnen we gebruiken voor de rest van dit project", zegt Vos. "Er moet nog veel gebeuren."

Cynische reacties

Ook KLM-topman Pieter Elbers was bij de presentatie van de testvluchtresultaten. KLM steunt het Flying-V project, net als vliegtuigbouwer Airbus. Het zuinige toestel is een belangrijke stap op weg naar duurzamere luchtvaart, denkt Elbers. "Toen we het project vorig jaar in Seoul aankondigden waren er nog wat cynische reacties. Sommigen zeiden: we hebben dit eerder gezien, dit is alleen maar een pr-stunt van KLM. Maar nu zijn we hier, met alle vooruitgang die is geboekt. Het is echt spannend."

Ook Airbus kijkt met belangstelling naar de ontwikkelingen in Delft. Het ontwerp biedt veel nieuwe mogelijkheden, zegt manager Daniel Reckzeh. Maar of we ooit kunnen opstijgen in een vliegende vleugel blijft toch afwachten. Zelfs als de ontwikkeling van het toestel blijft doorgaan, kan het kan nog tientallen jaren duren voordat er echte Flying-V's rondvliegen.