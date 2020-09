Kademuur centrum Amsterdam deels ingestort

In het centrum van Amsterdam is een stuk van een kademuur op de Grimburgwal ingestort. De oorzaak is nog onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om een zinkgat, maar dat wordt nog verder ondergezocht.

"We hoorden ineens een heel hard geluid", zegt ooggetuige Robin Gouwswaard tegen NH Nieuws. Hij liep met zijn vriendin aan de overkant toen de kade instortte. "Ineens zagen we een stuk kade van ongeveer twintig meter langzaam het water in zakken. Het duurde ongeveer een minuut."

Er is een calamiteitenteam aanwezig bij de kade. Dat team gaat kijken wat er gedaan moet worden om de situatie te stabiliseren. Het gebouw dat aan de kade ligt, is ontruimd.

Onderhoud

"Ik ben heel blij dat dit niet heeft geleid to persoonlijk letsel", zegt wethouder Sharon Dijksma. "Dit laat opnieuw zien dat de noodzaak onverminderd groot is om te investeren in onderhoud en achterstallig onderhoud weg te werken. We investeren hier sinds afgelopen jaar dan ook stevig in."

Bruggen en kades in de hoofdstad zijn er slecht aan toe, bleek in juli. Meer dan honderd kilometer kademuur moet nog worden onderzocht.

Voor de investeringen heeft de stad 300 miljoen euro uitgetrokken, maar dat bedrag loopt zeer waarschijnlijk op. De coalitie houdt rekening met 2 miljard euro.