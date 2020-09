Rolstoelverbod en boetes: Bazaar Beverwijk wil weer open

De Beverwijkse Bazaar wil de gesloten markthallen snel weer heropenen en neemt daarom een aantal maatregelen. Zo worden hallen van elkaar gescheiden, ondernemers verplaatst en zijn scootmobielen, rolstoelen, rollators en kinderwagens verboden op smalle plekken. NH Nieuws schrijft dat het gaat om gangpaden smaller dan vijf meter.

Het plan wordt morgen besproken met de gemeente Beverwijk, die ruim een week geleden plotseling besloot een aantal markthallen te sluiten. In de hallen werd onvoldoende afstand gehouden.

Volgens woordvoerder Mariska Roos van de Bazaar worden er, waar mogelijk, omleidingsroutes ingesteld. Op die manier kunnen gehandicapte bezoekers toch nog op hun plek komen.

Eenrichtingsverkeer

"We leven ook in een rare tijd, waar volksgezondheid en bestaande regels soms met elkaar botsen. Wij moeten dus kiezen tussen de hal dichtgooien of mensen omleiden via een andere route."

Op plaatsen waar wel genoeg ruimte is, blijven gehandicaptenvoertuigen toegestaan en wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. Ook komt er een maximum aantal bezoekers per hal. Bij de ingang worden ze geteld. De hallen gaan dicht als het te druk wordt.

Mondkapje

Verder wordt het verplicht om in alle hallen een mondkapje te dragen. Wie weigert, riskeert een boete van 50 euro.

Andere maatregelen zijn het creëren van een extra buitenterras, het plaatsen van tenten op het buitenterrein in het griepseizoen en de inzet van vijftig Bazaar-medewerkers die de regels moeten handhaven.