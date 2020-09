Rutte morgen alsnog in gesprek met Kick Out Zwarte Piet

Premier Rutte gaat morgen alsnog in gesprek met vertegenwoordigers van Black Lives Matter Nederland en Kick Out Zwarte Piet. Hij zal ze, samen met minister Koolmees, ontvangen in het Catshuis, meldt de Rijksvoorlichtingdienst.

Het kabinet wil met de activisten spreken over de manier waarop racisme op verschillende terreinen in de samenleving kan worden aangepakt, en over de manier waarop het gesprek over racisme op een goede manier kan worden gevoerd.

Rutte ontving in juni al mensen op het Catshuis die maatschappelijk of persoonlijk betrokken waren bij het onderwerp racisme en discriminatie, maar toen klonk de kritiek dat de 'hoofdrolspelers' ontbraken. De premier zegde daarop toe dat hij ook met hen in gesprek zou gaan.

Klimaatcrisis

Vanmiddag heeft Rutte, samen met de ministers Wiebes en Ollongren, in het Catshuis een gesprek met jongeren. Zij denken mee over oplossingen voor de klimaatcrisis, ook wordt gepraat over de woningnood onder jongeren.

Aanwezig zijn jongeren van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Jonge Klimaatbeweging, NJR en andere jongerenorganisaties, die zich hebben zich verenigd in Denktank-Y. Hun boodschap is dat duurzaamheid centraal moet staan bij het economische herstel na de coronacrisis. De virusuitbraak mag er niet toe leiden dat de overstap op schone energie vertraging oploopt, zeggen ze.