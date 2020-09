Industrie groeit weer na zes maanden van krimp

De Nederlandse industrie klimt weer uit het dal na maanden van dalende productie. Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus is de inkoopmanagersindex NEVI in augustus gestegen naar 52,3. Een waarde boven de 50 wijst op groei. De versoepeling van de lockdowns in verschillende Europese landen en de opgaande lijn van met name de Duitse industrie stimuleert de industriële productie op.

Inkoopmanagers van bedrijven signaleren als eersten of de industriële productie groeit of krimpt en stemmen daar de inkoop van grondstoffen, onderdelen en productie op af. In augustus was er sprake van veel nieuwe exportorders, stijgende inkoop- en verkoopprijzen en grotere inkoopactiviteit.

Het dieptepunt van de crisis mag dan voorbij zijn, voorzichtigheid blijft geboden, zegt David Kemps van ABN Amro. "De crisis is nog niet voorbij." De vraag is nog altijd laag en de industriële productie ligt nog steeds op een lager niveau dan voor de coronacrisis.

Bedrijven zijn vooralsnog bezig met het verkleinen van het personeelsbestand. "Een groot deel van de industriële ondernemers ziet dat deze coronacrisis een langdurig negatief effect zal hebben op hun activiteiten en omzet", zegt Kemp. "De verwachting is dat de vele in gang gezette reorganisaties later dit jaar leiden tot oplopende werkloosheid, lagere productie, dalende investeringen en minder innovaties."