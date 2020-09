ProRail: meer treinstoringen door gevaarlijke 'spoorlopers'

Het aantal treinstoringen veroorzaakt door mensen die langs het spoor lopen, is vorig jaar toegenomen met ruim 13 procent ten opzichte van 2015. Het gaat bijvoorbeeld om fietsers en hardlopers die gevaarlijk dichtbij komen. Gevaarlijke situaties worden ook veroorzaakt door spelende kinderen, mensen die bramen zoeken langs het spoor en anderen die een sluiproute nemen.

'Spoorlopers' veroorzaken dagelijks ruim 4,5 uur aan vertraagde treinen. Daardoor komen "vele tienduizenden mensen" te laat op hun bestemming aan, met tientallen miljoenen euro's aan maatschappelijke schade tot gevolg, stelt ProRail.

Vorig jaar werden 3289 treinstoringen veroorzaakt door spoorlopers, dat was 36 procent van het totaal.

Treinfile

De spoorbeheerder start een campagne om mensen bewust te maken van de gevolgen en zegt dat iedere spoorloper een domino-effect veroorzaakt. Als een machinist een wandelaar of fietser langs het spoor ziet, moet de trein remmen en veel langzamer gaan rijden. Daardoor ontstaat een soort treinfile, stelt ProRail. Ook schrikken machinisten van de mensen die ze er zien.

"Dicht bij het spoor komen is allereerst hartstikke gevaarlijk," zegt topman John Voppen. "Sommige mensen doen het opzettelijk, anderen weten gewoon niet hoeveel problemen zij veroorzaken. We hopen dat zij voortaan twee keer over de gevolgen nadenken."

Boete

De totale maatschappelijke kosten van verstoringen op het spoor bedragen 400 à 500 miljoen euro per jaar, bleek uit eerder onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Spoorlopers kunnen een boete krijgen van 140 euro. ProRail heeft hekken, waarschuwingsborden en camera's langs het spoor geplaatst om het probleem aan te pakken..