NOS Radio 1 Journaal bestaat 25 jaar: 'Destijds waren platen onbespreekbaar'

Het maken de uitzending is dankzij alle digitale mogelijkheden makkelijker geworden, zegt eindredacteur van het eerste uur Wolter Blom. Nieuws komt sneller bij redacteuren en kan sneller gecheckt worden. "Of alle techniek in de studio het ook makkelijker heeft gemaakt... als er vroeger iets kapot ging verving je een onderdeel uit de mengtafel en dan was het gerepareerd. Als er nu iets kapot gaat en je weet niet precies wat het is, dan ben je even uit de lucht en moet je naar een andere studio."

Wat al die tijd bleef was de discussie over muziek in het NOS Radio 1 Journaal. "Destijds waren platen onbespreekbaar. Als je een plaat moest draaien, dan had je als eindredacteur echt een heel grote nederlaag geleden. Nu draaien we twee plaatjes per uur, dat is ook zo afgesproken met de zender", aldus Van den Berg.