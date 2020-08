DSM schrapt 170 arbeidsplaatsen in Nederland

Speciaalchemiebedrijf DSM schrapt in Nederland 170 van de 3900 banen. Voor een deel gaat het om gedwongen ontslagen. Dat bevestigt een woordvoerder van het concern aan 1Limburg.

Van de 170 banen verdwijnen er 120 in Sittard-Geleen. Verder gaat het om 50 banen bij een divisie in Delft. Bij het chemiebedrijf werken in Nederland 3900 mensen. "De banen verdwijnen concernbreed aan de materialenkant", zegt de woordvoerder. Deels zullen openstaande vacatures niet worden ingevuld. Ook personeel dat met pensioen gaat zal niet vervangen worden. Wereldwijd verdwijnen er bij de onderneming 200 arbeidsplaatsen.

Volgens DSM verandert de markt, waardoor er op sommige plekken minder personeel nodig is. Door de uitbraak van het coronavirus zijn de veranderingen versneld doorgevoerd.

Onaangenaam verrast

Het bedrijf heeft twee jaar geleden een langlopend sociaal plan opgesteld met vakbond FNV. "Maar het lijkt erop dat DSM dat sociaal plan nu misbruikt om aan de lopende band mensen te ontslaan", zegt vakbondsbestuurder Hettie Kijzers. Ze is onaangenaam verrast door het besluit van het chemieconcern. "Daar hebben we dat plan niet voor gemaakt."

Volgens de woordvoerder van DSM is de ondernemingsraad van het bedrijf akkoord gegaan met de plannen. "Wij zijn er niet bij betrokken en voelen ons buitenspel gezet", zegt vakbondsbestuurder Kijzers erover. Ze erkent dat ze na het positieve advies van de ondernemingsraad weinig meer kan betekenen voor het personeel dat de dupe wordt van de ontslagronde.