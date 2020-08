Vijf arrestaties voor drugshandel in Zwolle

De politie heeft in Zwolle vijf mannen aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. Bij de politieactie zijn ook zes woningen in Zwolle doorzocht.

De verdachten komen bijna allemaal uit Zwolle en zijn tussen de 19 en 27 jaar. Een verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Bij de huiszoekingen heeft de politie onder meer voertuigen, dure spullen en een aantal vuurwapens in beslag genomen, meldt RTV Oost.

De aanhoudingen maken deel uit van een langlopend politieonderzoek naar de handel in cocaïne. Volgens de politie heeft deze drugshandel in Zwolle geleid tot excessief geweld op straat.

In de afgelopen maanden zijn er meerdere verdachten aangehouden. "Wij gaan ervan uit dat we daarmee een aanzienlijk deel van de dealers en kopstukken binnen de cocaïnehandel van de straat hebben gehaald", aldus districtschef Ramon Arnhem van de politie.