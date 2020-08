Na kritiek op non-binair karakter Spangas: 'Er is nog een lange weg te gaan'

Het dna van Spangas

De ophef is dubbel, zegt Diana Sno, scenarioschrijver van de serie. Aan de ene kant goed, aan de andere kant pijnlijk. "Het is goed dat er over gesproken wordt, dat het onderwerp op tafel ligt. Maar het is ook pijnlijk, omdat het laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben om het principe te accepteren waarbij je een mens gewoon in zijn waarde laat."

Onder de post van NOS Stories zag Sno wel een reactie waar ze erg om moest lachen. "Die persoon zei dat-ie blij was dat hij opgegroeid was met het oude Spangas. Ha-ha! Dan heeft hij nooit goed naar de 'oude serie' gekeken, want dit is hoe het altijd geweest is." Er hebben altijd karakters in de serie gezeten die niet tot de norm behoren, zegt Sno. "Lesley behoort wat dat betreft echt tot het dna van Spangas."