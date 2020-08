China werpt horde op voor Amerikaanse overname TikTok

De overname van de Amerikaanse tak van socialemedia-app TikTok staat mogelijk op losse schroeven. Al weken gaat het gerucht dat een overname in de maak is, maar op de valreep heeft de Chinese overheid in exportregelgeving opgenomen dat een dergelijke overname door een buitenlands bedrijf niet zomaar mag zonder instemming van Peking.

De Chinese overheid heeft al dergelijke exportregels voor andere in China gemaakte producten. Vrijdag is de lijst aangevuld, waardoor "gepersonaliseerde informatiediensten die gebruikmaken van data-analyse" nu ook onder de regels vallen. En dat betekent ook het aanbevelingsalgoritme van TikTok. Bedrijven die onder de regels vallen, moeten een overheidsvergunning hebben als zij hun diensten willen exporteren.

Verkoop

Het moederbedrijf van TikTok wil de Amerikaanse tak verkopen, omdat de Amerikaanse regering op het punt staat de app te verbieden in de VS, zolang die in handen is van een Chinees bedrijf.

Gegadigden voor de overname zijn onder andere Microsoft, supermarktketen Walmart en softwareontwikkelaar Oracle met een groep investeerders. De verwachting was dat de deal deze week rond zou komen, maar dat lijkt niet meer haalbaar. The New York Times schrijft dat de nieuwe Chinese regels potentiële kopers kan afschrikken.

Nederlandse TikTok-gebruikers

TikTok wordt 15 september verboden in de VS, tenzij er een Amerikaanse koper gevonden is. Vanaf dat moment mag de app niet meer in de appstores van Apple en Google te vinden zijn. Welke gevolgen dit heeft voor Nederlandse TikTok-gebruikers is op dit moment nog niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat de Chinese overheid regelgeving gebruikt om een bedrijfsovername te vertragen. In 2018 ging een overname van Nederlandse chipmaker NXP door het Amerikaanse Qualcomm niet door, nadat de Chinese mededingingsautoriteit niet op tijd groen licht had gegeven voor de overname. Met die deal was zo'n 52 miljard euro gemoed.