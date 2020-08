300 schadelijke spuitbussen onderschept in haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam zijn 300 schadelijke spuitbussen onderschept door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De spuitbussen zijn gevuld met het vloeibare gas heptafluorpropaan. Dat gas is zeer schadelijk voor het milieu en verboden in Europa. De onderschepte partij is even schadelijk voor het klimaat als de uitstoot van 650 retourvluchten Schiphol naar Parijs, zegt de ILT.

Heptafluorpropaan wordt gebruikt als drijfgas in zogenaamde freeze spray om heel snel oppervlakten te koelen. Je kunt er onder meer storingen en defecten mee lokaliseren in elektronische apparatuur, zegt de ILT. In grotere flessen wordt het ook gebruikt in de medische wereld, en om datacenters te beschermen.

Uit China

De partij spuitbussen is afkomstig uit China en was op weg naar Duitsland. De spuitbussen werden ontdekt bij een bedrijf dat eerder op de vingers getikt is door de ILT vanwege het verschepen van verboden koudemiddelen.

Naast de spuitbussen werden in de zending ook andere gevaarlijke stoffen aangetroffen. Onder meer tubes lijm met daarin een verboden hoeveelheid tolueen, een stof die kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid en afwijkingen in de ontwikkeling van een embryo of foetus. De onderschepte gevaarlijke stoffen zijn vernietigd.